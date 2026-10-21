Saddam Haftar hat Kontakt zur Türkei ausgebaut

Haftars Sohn Saddam, der bald das Erbe des mächtigen Vaters antreten könnte, hat die Kontakte nach Ankara aber immer weiter ausgebaut. Er habe nun «aus kurzfristigen, eigenen Interessen» geholfen, der Türkei diesen Erfolg zu sichern, sagte Harchaoui. Im Gegenzug könnte er türkische Unterstützung bekommen beim Versuch, eines Tages an der Spitze eines - zumindest auf dem Papier - vereinten Libyens zu stehen. «Saddam hat sich als Platzhirsch durchgesetzt», sagte Harchaoui. Auch die USA unterstützen Saddam Haftar.