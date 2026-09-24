Türkei unterhält mehrere Stützpunkte im Nordirak

In der Vergangenheit hatte die Türkei auch immer wieder Luftschläge gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak durchgeführt und unterhält dort mehrere Stützpunkte. Der Nordirak dient als Rückzugsraum für die PKK, die von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Zurzeit befindet sich die türkische Regierung in einem Friedensprozess mit der PKK und beabsichtigt damit, den jahrzehntelangen Konflikt zu beenden.