Der Irak sagte demnach zu, gegen ausländische bewaffnete Gruppen in der Region Sindschar vorzugehen und dort die staatliche Autorität wiederherzustellen, hiess es. In dem Zusammenhang werde der Stützpunkt Baschika-Selikan nach und nach vollständig von der Türkei an die irakische Regierung übergeben. Die Türkei hatte die Militärpräsenz dort 2015 im Kampf gegen die Terrormiliz IS aufgebaut.
Türkei unterhält mehrere Stützpunkte im Nordirak
In der Vergangenheit hatte die Türkei auch immer wieder Luftschläge gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak durchgeführt und unterhält dort mehrere Stützpunkte. Der Nordirak dient als Rückzugsraum für die PKK, die von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Zurzeit befindet sich die türkische Regierung in einem Friedensprozess mit der PKK und beabsichtigt damit, den jahrzehntelangen Konflikt zu beenden.
Der Schritt steht auch für die Bemühungen beider Länder um mehr Zusammenarbeit nach jahrelangen Spannungen. Es geht dabei etwa um die geteilte Wasserversorgung aus den Flüssen Euphrat und Tigris, gemeinsame Infrastrukturprojekte wie Ölpipelines oder den Ausbau des Strassen- und Schienennetzes./jam/DP/jha
(AWP)