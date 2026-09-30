Geschädigte in Sorge

Von der Krise sind der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mehr als 455.000 Investoren betroffen, darunter viele Kleinanleger. Wegen der massiven Inflation in der Türkei investieren viele Menschen ihr Erspartes in Aktiengeschäften, in der Hoffnung, es so gegen den Werteverlust zu schützen. Die Betroffenen berichten lokalen Medien zufolge von grosser Verunsicherung ob ihrer Ersparnisse. Die Opposition lud einige der Geschädigten ins Parlament ein und fordert staatliche Entschädigungen.