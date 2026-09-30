Opposition fordert Aufhebung der Sperre
Die Seite T24 wurde 2009 gegründet und ist eines der grössten Online-Medien in der Türkei, das auch regierungskritisch berichtet. Oppositionsführer und Vorsitzender der Yeni Parti, Özgür Özel, erklärte auf X: «In einem Land, in dessen Verfassung steht: »Die Presse ist frei und darf nicht zensiert werden«, wird einem Medienunternehmen, das Millionen von Menschen mit Nachrichten versorgt, durch einen Beschluss des Strafgerichts aus nichtigen Gründen die Tür verschlossen.» Er forderte, die Sperre umgehend rückgängig zu machen.
Türkei auf Rangliste der Pressefreiheit weit hinten
In den vergangenen Wochen wurden in der Türkei zahlreiche X-Accounts gesperrt. Zunächst erfolgten die Sperrungen im Kontext der Operation «Meine Familie ist sicher», bei der LGBT-Vereine durchsucht und Aktivisten festgenommen wurden, denen die Staatsanwaltschaft unter anderem Obszönität vorwirft. Auch Accounts von Journalisten und Finanzexperten wurden gesperrt, die sich zu dem neuerlichen Börsenskandal in der Türkei geäussert hatten. Allein am Mittwoch wurden laut «Engelliweb» mindestens 147 X-Accounts gesperrt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenze belegt die Türkei in diesem Jahr den 163. Platz von 180./shu/DP/he
(AWP)