Türkei auf Rangliste der Pressefreiheit weit hinten

In den vergangenen Wochen wurden in der Türkei zahlreiche X-Accounts gesperrt. Zunächst erfolgten die Sperrungen im Kontext der Operation «Meine Familie ist sicher», bei der LGBT-Vereine durchsucht und Aktivisten festgenommen wurden, denen die Staatsanwaltschaft unter anderem Obszönität vorwirft. Auch Accounts von Journalisten und Finanzexperten wurden gesperrt, die sich zu dem neuerlichen Börsenskandal in der Türkei geäussert hatten. Allein am Mittwoch wurden laut «Engelliweb» mindestens 147 X-Accounts gesperrt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenze belegt die Türkei in diesem Jahr den 163. Platz von 180./shu/DP/he