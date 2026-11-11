Im Zuge eines Börsenskandals, der auch das Umfeld des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beschäftigt, ist der Chef der Bankenaufsichtsbehörde zurückgetreten. Er habe Erdogan um die Erlaubnis gebeten, von seinem Amt befreit zu werden, damit die Behörde keinen weiteren Schaden nehme, teilte Sahap Kavcioglu auf X mit. Er verwies dabei auf jüngste Vorwürfe gegen die Aufsichtsbehörde und sich selbst.