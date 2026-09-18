Der türkische Justizminister Akin Gürlek hat eine mögliche weitere Amtszeit für Präsident Recep Tayyip Erdogan angedeutet. Auf einer Versammlung der AKP-Provinzorganisation im südtürkischen Adana sagte er, im Jahr 2028 werde eine Wahl abgehalten, um «unseren Präsidenten erneut zu wählen». Dabei nannte er Erdogan nicht namentlich, der bei einer regulären Wahl kein weiteres Mal Präsidentschaftskandidat werden dürfte.