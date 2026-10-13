Zwei mutmassliche Saboteure, die einen Anschlag auf eine Starlink-Station in Polen verübt haben sollen, sind nach Angaben der polnischen Regierung in Deutschland gefasst worden. «Auf Antrag der polnischen Geheimdienste hat die deutsche Polizei zwei türkische Staatsbürger festgenommen, die verdächtigt werden, die Starlink-Station in Masowien angezündet zu haben», schrieb Regierungschef Donald Tusk auf X. Die mutmasslichen Saboteure würden sich vor der polnischen Justiz verantworten müssen.