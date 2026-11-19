Beide Modelle kommen den Angaben zufolge ohne wiederkehrende Kosten und ohne Investition in ein separates Zahlterminal aus. Die neuen Konditionen gelten für Zahlungen vor Ort für Händler mit einem Direktvertrag mit der Twint Acquiring AG. Bei Händlern, die Twint über andere Zahlungsanbieter auf einem Zahlterminal anbieten, legt nicht Twint, sondern der jeweilige Zahlungsdienstleister die Gebühren fest, betont das Unternehmen.