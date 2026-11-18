Die zentrale Buchungsplattform OneDSP wurde vor über einem Jahr lanciert. Den Werbekunden und Agenturen biete sich auch künftig die Möglichkeit, über die Plattform mehr als 85 Prozent der Reichweite der Schweizer Qualitätsmedien in einer Kampagne zu buchen, schreiben TX Group und Ringier in der Mitteilung.