Diese Zahl bilde die Obergrenze und könne sich im Verlauf der Zusammenführung noch verringern, hiess in einer Mitteilung vom Dienstag. Die betroffenen Mitarbeitenden würden durch einen freiwilligen Sozialplan unterstützt. Die definitive Ausgestaltung der neuen Organisation und die weiteren Schritte erfolgen nach Abschluss des Konsultationsverfahrens.