Bei der zur TX Group gehörenden Werbevermarkterin Goldbach kommt es zu einem Wechsel in der Führung. Verkaufschef und Geschäftsleitungsmitglied Raoul Gerber sowie Stefan Wagner, Leiter der bisherigen Sparte Goldbach Audience, verlassen das Unternehmen. Hintergrund ist die Zusammenlegung der beiden Sparten Goldbach Audience und Goldbach Media.