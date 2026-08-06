Prämienverbilligung für Frost und Trockenheit

Im ersten Umsetzungsjahr haben laut dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) rund 2500 Betriebe - von insgesamt rund 46'000 - eine solche Prämienverbilligung beantragt. Der Bund stellt dafür etwas über zwei Millionen Franken zur Verfügung. Rund 57 Prozent der Verbilligungen entfielen auf das Risiko Trockenheit. Die zuständige Behörde zeigte sich mit dieser Entwicklung zufrieden, die Nachfrage entspreche den Erwartungen.