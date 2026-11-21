Unter den Demonstrierenden befanden sich zahlreiche Medienschaffende, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Auf dem Programm standen mehrere Reden von Journalistinnen und Gewerkschaftsvertretern.
Organisiert wurde die Kundgebung von der «Media Alliance». Die Bewegung setzt sich gemäss Website aus Medienschaffenden, einem medienaffinen Publikum, Personalvertretungen und Berufsverbänden zusammen.
Nach den Entlassungen in den vergangenen Wochen fürchte sie um die Rolle der Medien als vierte Gewalt in der Schweiz, hatte die Media Alliance mitgeteilt. Sie wolle die Öffentlichkeit wachrütteln und den schleichenden Niedergang des Journalismus stoppen.
In den vergangenen Monaten hatten verschiedene Schweizer Medienhäuser mehrere Dutzend Personen entlassen.
(AWP)