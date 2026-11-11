Der Deutschland-Tourismus hat seinen Rekordkurs über die Sommerferien beibehalten. Im September übernachteten Gäste 48,9 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Schlafmöglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Plus geht allein auf ausländische Gäste zurück. Ihre Übernachtungen stiegen um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen. Die Zahl der Inlandsgäste blieb mit 40,8 Millionen unverändert.