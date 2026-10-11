Ende August hatte die Generalversammlung der Sportbahnen AG die Stilllegung der Betriebe beschlossen. Die Sportbahnen kämpften seit Längerem mit finanziellen Problemen. Hohe Kosten und ein verändertes Nachfrageverhalten hätten das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig gemacht, hiess es von Seiten des Verwaltungsrats.