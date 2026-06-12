Der hitzige Übernahmekampf zwischen der Commerzbank und der Unicredit spitzt sich weiter zu. Der Commerzbank-Gesamtbetriebsrat wirft der italienischen Grossbank irreführende Angaben bei ihrem Übernahmeangebot vor und will nun Strafanzeige stellen. «Ich kann bestätigen, dass heute eine ausserordentliche Sitzung des Gesamtbetriebsrats stattfindet», sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem «Handelsblatt». «Dabei soll beschlossen werden, dass der Gesamtbetriebsrat seinen Vorsitzenden beauftragt, Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation und Irreführung nach Paragraf 119 und 120 WpHG gegen unbekannt zu stellen.» Der Vorwurf wiegt schwer: Marktmanipulation ist in Deutschland eine Straftat.