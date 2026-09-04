Längst nicht alle Fragen geklärt

Aber Fragen bleiben - vor allem zur Zukunft der vier betroffenen Standorte. Gerade Zwickau und Emden waren von VW erst in den vergangenen Jahren mit Milliardeninvestitionen mit klarem Fokus auf die Elektromobilität umgerüstet worden. «Wir werden jetzt alles daran setzen, dass das effizienteste deutsche Werk erhalten bleibt und die Arbeitsplätze in Zwickau sicher sind», sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter. Er stellte sich hinter die Idee, in Zwickau sollten VW-Modelle produziert werden, die bisher in China gebaut und in Deutschland nicht verfügbar sind.