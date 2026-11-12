Insgesamt am meisten betroffen sind Menschen zwischen 30 und 49 Jahren. «Vor allem die Leistungsträger der Gesellschaft, die mitten im Erwerbsleben stehen und finanzielle Belastungen schultern müssen, spüren die Folgen der Krisen», so Hantzsch. Der Experte erwartet im kommenden Jahr keine Entspannung. «Die Zahl der überschuldeten Verbraucher wird aller Voraussicht nach weiter zunehmen.»