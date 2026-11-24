Mit dem Entscheid der Nationalratskommission werde es wahrscheinlicher, dass die deutlich strengeren Kapitalvorschriften für die Grossbank noch «vor Jahresende Gesetz werden», hiess es im Markt. Nach dem Entscheid des Ständerats vom September wird die Vorlage laut Sessionsprogramm nun am 16. Dezember im Nationalrat behandelt werden.