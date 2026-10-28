Starke Neugeldentwicklung

Positiv wird derweil allem die Neugeldentwicklung hervorgehoben. So konnte die Grossbank im dritten Quartal einen Nettoneugeldzufluss in der Kernsparte Vermögensverwaltung von rund 55 Milliarden US-Dollar ausweisen. Das Neugeld sei der «Lichtblick» der Zahlen, heisst es bei den Analysten der kanadischen RBC dazu. Positiv hervorgehoben werden auch die tieferen Kosten und die solide Kapitalausstattung. Weniger positiv wird die Ertragsseite gesehen. So sei die Kernsparte etwas hinter den Prognosen zurückgeblieben.