Alles in allem sieht sich die Bank damit auf Kurs bezüglich ihrer Finanzziele. So erwarte sie, per Jahresende das Ziel einer Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von rund 15 Prozent zu übertreffen. Das angestrebte Aufwand-Ertrags-Verhältnis von «weniger als 70 Prozent» werde die Bank erreichen und potenziell weiter verbessern.