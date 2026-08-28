Der Emissionspreis wird sich gemäss den heutigen Angaben aus dem Inventarwert per Abschluss 30. Juni 2026 nach Ausschüttung zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammensetzen und schliesst die Nebenkosten zugunsten des Fondsvermögens ein. Die Fondsleitung behalte sich vor, die Kapitalerhöhung in Abhängigkeit der Marktentwicklung zu verschieben, heisst es weiter.