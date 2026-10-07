Die zusätzlichen Mittel sollen für den Kauf von Liegenschaften, die Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie für die Rückführung von Fremdfinanzierungen verwendet werden, heisst es in einer Mitteilung der UBS vom Mittwochabend. Die Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht würden Mitte November 2026 bekanntgegeben.