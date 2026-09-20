Die Behörden hätten kein Interesse daran, dass die tatsächlichen Lehren aus dem CS-Untergang gezogen würden, sagte Ermotti. Auf die Nachfrage, ob er das Finanzdepartement, die SNB und die Finma meine, sagte er, das Finanzdepartement «vielleicht auch». Finma und SNB seien aber «sicher mitverantwortlich» für das, was mit der CS passiert sei.