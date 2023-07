Archegos erwarb grosse Positionen zu nur wenigen Emittenten. Die CS habe dann wiederum zur Absicherung analog Bestände an diesen Wertpapieren aufgebaut, was teilweise zu bedeutenden Marktanteilen an diesen Titeln führte. Der Bank seien so "enorme und konzentrierte Verlustrisiken" entstanden, die sich beim späteren Notverkauf dann auch realisiert hätten.