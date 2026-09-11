Alle im Rahmen der sogenannten «Any and All»-Angebote eingereichten Titel wurden zur Rücknahme akzeptiert. Dazu gehören unter anderem Titel der 7,375-Prozent-Anleihe in Pfund mit Fälligkeit 2033 im Umfang von 634 Millionen Pfund sowie der 4,282-Prozent-Anleihe in Dollar mit Fälligkeit 2028 im Umfang von 1,1 Milliarden Dollar. Auch bei den priorisierten Maximalangeboten wurden alle gültig eingereichten Titel akzeptiert.