Dies hätte auch Auswirkungen auf den für die Bemessung der Mietzinsen entscheidenden Referenzzinssatz. Dieser liegt aktuell mit 1,25 Prozent auf einem historischen Tiefstand. Kurzfristig dürfte dies auch so bleiben. Bei der nächsten Festlegung am 1. Dezember erwarten die UBS-Experten noch keine Veränderung.