Der Kaufpreis betrage 850 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung der Norges Bank Investment Management. Die Transaktion solle im Januar 2027 abgeschlossen werden. Die Plattform «Finews» hatte am Donnerstagabend über den Verkauf berichtet. Bereits vergangene Woche war bekannt geworden, dass der norwegische Staatsfonds den Bürokomplex noch vor Jahresende verkaufen will.
Die Immobilienfonds von UBS Asset Management würden die bestehenden langfristigen Mietverträge übernehmen, heisst es nun in der Mitteilung. Mieterin der Büros ist seit der Credit Suisse-Übernahme die UBS. Der Vertrag mit der Grossbank läuft laut früheren Medienangaben noch bis 2037.
Beim Üetlihof handelt es sich um einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz, wie die NZZ vergangene Woche geschrieben hatte. Die beiden Gebäude bieten demnach Platz für 8500 Arbeitsplätze. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100'000 Quadratmeter.
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(AWP)