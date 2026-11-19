Beim Üetlihof handelt es sich um einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz, wie die NZZ vergangene Woche geschrieben hatte. Die beiden Gebäude bieten demnach Platz für 8500 Arbeitsplätze. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100'000 Quadratmeter.