Die UBS hat in der Vermögensverwaltung in New York ein Team von der Konkurrenz angeheuert. Die drei Kundenberater Patrick McBrien, William Hand und Avery Melville sollen zur Expansion des Geschäfts in den nächsten Jahren beitragen, wie die Grossbank am Freitagabend bekannt gab. Bisher arbeiteten die Drei für die Investmentbank Stifel.

20.10.2023 19:13