Die Bezugsrechte werden vom 3. bis 9. Dezember an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Damit können sich auch neue Anleger an der Kapitalerhöhung beteiligen. Nicht ausgeübte Rechte verfallen nach Ende der Bezugsfrist wertlos. Die Zahlung für die neuen Anteile erfolgt am 18. Dezember.