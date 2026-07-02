Der UBS (CH) Property Fund - Europe schiebt die Rückzahlung gekündigter Anteile weiter auf. Man halte am bestehenden Aufschub der per Mitte 2024 gekündigten Anteile fest und schiebe zusätzlich auch die Rückzahlung der per 30. Juni 2025 gekündigten Anteile vorübergehend auf, teilte die Fondsleitung am Donnerstagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit.