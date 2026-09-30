Diskussion im Parlament

Hintergrund ist die nach dem Untergang der Credit Suisse angestossene Verschärfung der Schweizer Grossbankenregulierung. Der Bundesrat will, dass die UBS Beteiligungen an ausländischen Töchtern zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegt. Der Ständerat entschied vergangene Woche für eine etwas weniger strenge Variante von 90 Prozent. Heute liegt die Quote bei 45 Prozent. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat.