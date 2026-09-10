Die UBS hat die Preiskonditionen für neun gleichzeitige Rückkaufangebote für ausstehende Schuldtitel bekannt gegeben. Die Grossbank bietet dabei für verschiedene Anleiheserien in US-Dollar, britischen Pfund und Euro unterschiedliche Gesamtgegenleistungen an, wie aus der Mitteilung vom Donnerstagabend hervorgeht.