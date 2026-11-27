Die Fonds werden am 30. November an der Schweizer Börse SIX erstmals auf Basis der neuen Nettoinventarwerte gehandelt, wie es weiter hiess. Ab dem 1. Dezember werden die Anteile ohne Anspruch auf die angekündigte Ausschüttung gehandelt. Entsprechend ist laut Mitteilung eine Kurskorrektur ungefähr in Höhe der Ausschüttung zu erwarten.