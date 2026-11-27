Die Inventarwerte beider Fonds stiegen im Geschäftsjahr per Ende September 2026. Beim LogisticsPlus erhöhte sich der Wert je Anteil vor Ausschüttung auf 105,53 Franken von 104,47 Franken im Vorjahr. Beim 1a Immo PK nahm er auf 1353,94 Franken von 1307,09 Franken zu.
Die Fonds werden am 30. November an der Schweizer Börse SIX erstmals auf Basis der neuen Nettoinventarwerte gehandelt, wie es weiter hiess. Ab dem 1. Dezember werden die Anteile ohne Anspruch auf die angekündigte Ausschüttung gehandelt. Entsprechend ist laut Mitteilung eine Kurskorrektur ungefähr in Höhe der Ausschüttung zu erwarten.
Beim 1a Immo PK waren per Ende September 2025 insgesamt 9786 Anteile gekündigt worden. Dies entsprach 0,38 Prozent der umlaufenden Anteile. Die Rückzahlung erfolgt unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist voraussichtlich im Dezember 2026.
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(AWP)