Die Anlagestrategie der beiden Fonds soll fortgeführt werden, wobei der Fokus auf kommerziell genutzten Liegenschaften in urbanen Zentren und deren Agglomerationen liegt. Nach der Fusion soll der Fonds über rund 140 Liegenschaften und ein Gesamtfondsvermögen von 4,8 Milliarden Franken verfügen.