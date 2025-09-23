«Im Rahmen der Einigung erklärte sich die UBS AG bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 730 Millionen Euro und 105 Millionen Euro zivilrechtlichen Schadenersatz an den französischen Staat zu zahlen», erklärte das Institut. Die UBS hat nach eigenen Angaben für diese Angelegenheit vollständig mit Rückstellungen vorgesorgt.