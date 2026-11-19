Die Vorschläge gingen teilweise über internationale Standards hinaus und seien in ihrer Gesamtwirkung «unverhältnismässig», kritisiert die Bank in einer am Donnerstag publizierten Stellungnahme. Damit bekräftigt die UBS ihre wiederholt vorgebrachte Warnung vor einer Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes.