Die Vorschläge gingen teilweise über internationale Standards hinaus und seien in ihrer Gesamtwirkung «unverhältnismässig», kritisiert die Bank in einer am Donnerstag publizierten Stellungnahme. Damit bekräftigt die UBS ihre wiederholt vorgebrachte Warnung vor einer Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes.
Zwar unterstütze die Bank das Ziel, die Finanzstabilität nach der Credit-Suisse-Krise zu stärken. Die zusätzlichen Anforderungen müssten sich aber auf nachgewiesene Risiken beschränken und in ihrer Gesamtwirkung sorgfältig geprüft werden. Andernfalls drohten unter anderem höhere Kreditkosten und tiefere Einlagenzinsen.
Insbesondere kritisiert die UBS die geplanten zusätzlichen Liquiditätsanforderungen, den Anwendungsbereich der vorgesehenen Regeln für global systemrelevante Banken sowie die Ausweitung der Eingriffsbefugnisse der Finanzmarktaufsicht Finma. Auch eine starre Rotation der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaften und Frühinterventionsmassnahmen ohne klare Auslöseschwellen lehnt sie ab.
Gleichzeitig unterstützt die UBS grundsätzlich das Ziel einer klaren individuellen Verantwortlichkeit von Führungskräften. Sie vermisst jedoch eine umfassende Beurteilung der Kosten und Wechselwirkungen sämtlicher Too-big-to-fail-Massnahmen.
UBS-Chef Sergio Ermotti fordert in einer Stellungnahme ein Regelwerk, das die Finanzstabilität stärkt, ohne die Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes zu beeinträchtigen.
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(AWP)