In der Kategorie 3 seien die gekündigten Anteile zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2026 sowie verbleibende Anleger des Fonds. Für Rücknahmeanträge, die bis zum 30. Juni 2026 gestellt wurden, sei die vertraglich festgelegte Kündigungsfrist von zwölf Monaten noch nicht abgelaufen, hiess es. Diese Auszahlung erfolgten, sobald alle Forderungen der Kategorien 1 und 2 vollständig beglichen seien, schrieb die UBS.