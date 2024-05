Mit Blick in die Zukunft gibt sich die UBS wie üblich eher zurückhaltend. Ihre mittel- und langfristigen Finanzziele bestätigte die UBS jedoch. Und auch der für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Kapitalrückführung stehe nichts im Weg. Die Bank will wieder mit Aktienrückkäufen starten und 2024 Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Dollar erwerben. Die Dividende pro Aktie soll im mittleren Zehnprozentbereich steigen. Zuletzt hatten diesbezüglich Diskussionen um schärfere Kapitalanforderungen am Markt für Unsicherheit gesorgt.