Die UBS verweist in ihrer Stellungnahme gegenüber AWP darauf hin, dass es sich bei der First Brands-Insolvenz um ein «branchenweites Ereignis mit Auswirkungen auf viele Anbieter von Private-Credit- und Working-Capital-Lösungen» handle. «Die Situation verändert sich laufend und wir analysieren derzeit die Auswirkungen auf unsere wenigen betroffenen Fonds, wobei wir alles daransetzen, die Interessen unserer Kundinnen und Kunden zu wahren», so die Grossbank.