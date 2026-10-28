In der Kommission sei unbestritten, dass Handlungsbedarf besteht und die Eigenkapitalunterlegung ausländischer Beteiligungen gestärkt werden soll, informierte die WAK-N am Mittwoch über den Zwischenstand der Beratungen. Allerdings gehen die Meinungen über das Mass auseinander: Die einen warnten, eine zu strenge Regelung gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der UBS. Andere hielten den Entwurf des Bundesrats für einen Kompromissvorschlag, der nicht unterschritten werden sollte.