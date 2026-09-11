Die Fonds werden ab 14. September an der SIX Swiss Exchange auf Basis der neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 16. September ist die übliche Kurskorrektur in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten. Der vereinigte Fonds UBS LivingPlus wird wie geplant ab dem 1. Oktober an der SIX Swiss Exchange gehandelt.