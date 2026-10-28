Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm werde bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung über die Jahresergebnisse 2026 abgeschlossen, schreibt die UBS in ihrer Berichterstattung zu den Drittquartalsergebnissen: Die Zahlenvorlage ist für den 3. Februar 2027 angekündigt. Neben den Aktienrückkäufen habe die UBS im Berichtsquartal auch weitere Rückstellungen für eine Dividendenerhöhung im «mittleren Zehnprozentbereich» vorgenommen.