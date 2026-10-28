Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm werde bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung über die Jahresergebnisse 2026 abgeschlossen, schreibt die UBS in ihrer Berichterstattung zu den Drittquartalsergebnissen: Die Zahlenvorlage ist für den 3. Februar 2027 angekündigt. Neben den Aktienrückkäufen habe die UBS im Berichtsquartal auch weitere Rückstellungen für eine Dividendenerhöhung im «mittleren Zehnprozentbereich» vorgenommen.
Der Betrag und das Tempo der Aktienrückkäufe hingen allerdings von den kurzfristigen Finanzergebnissen und dem Finanzausblick ab, schreibt die UBS. Weitere Faktoren seien die Aufrechterhaltung einer harten Kernkapitalquote von rund 14 Prozent sowie Klarheit im Hinblick auf die parlamentarische Beratung über die Eigenmittelunterlegung für die UBS.
Zu den kommenden Ausschüttungen sollen die Aktionäre dann ebenfalls bei der Bekanntgabe des Jahresergebnisses 2027 Informationen erhalten: Dann werde die UBS ihre Ambitionen im Hinblick auf Kapitalerträge und -rückführungen für 2027 vorlegen.
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(AWP)