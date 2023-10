Die UBS zahlt ein sogenanntes zusätzliches Tier-1-Instrument über 700 Millionen Singapur-Dollar (457 Mio Fr.) zum erstmöglichen Zeitpunkt zurück. Das Papier (ISIN CH0447353704) wurde am 28. November 2018 an der Schweizer Börse SIX emittiert und wird nun am 28. November 2023 zurückbezahlt, wie die Grossbank am Freitag mitteilte.

20.10.2023 09:06