Hongkong stark, China mit leichtem Rücksetzer

Deutlich gewachsen ist die Branche in Hongkong (+12,9 Prozent) und Japan (11,9 Prozent). Hingegen gab es in China nach dem starken Anstieg im Vormonat nun einen leichten Rücksetzer um 3,7 Prozent. Die Ausfuhren nach Singapur zeigten mit 1,1 Prozent ein leichtes Plus.