Insgesamt sprächen die Exportzahlen damit einmal mehr für die in den oberen Luxussegmenten starke Richemont. Der Konzern aus Genf wartete am (gestrigen) Montagabend jedoch mit einer schlechten Nachricht auf. Der Verkauf eines Teils des Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter an den britischen Online-Luxushändler Farfetch ist geplatzt, nachdem dieser vom südkoreanischen E-Commerce-Riesen Coupang übernommen wurde.