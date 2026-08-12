Schäden in mehreren Küstenorten

Insgesamt drei Menschen seien getötet worden, darunter ein achtjähriges Kind, sagte Kondratjew. Verletzt wurden demnach mindestens 24 Menschen. Er sprach von Schäden an rund 60 Wohnhäusern allein in Noworossijsk. Zuvor war auch die Rede von Schäden in vier Betrieben gewesen. In Gelendschik wurden ihm zufolge 20 Wohnhäuser beschädigt, weitere im Kreis Temrjuk und in Anapa.