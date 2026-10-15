EU begrüsst Angriffe auf russische Ölraffinerien

Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas verteidigte die ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien. «Der Grossteil der russischen Kriegsfinanzierung stammt aus Öleinnahmen», sagte die frühere estnische Regierungschefin beim EU-Gipfel in Brüssel. Deshalb sei es der richtige Weg, Russland die Finanzierung des Krieges abzuschneiden. «Wir müssen Russland unter Druck setzen, damit es den Krieg beendet - und nicht die Ukraine, damit sie kapituliert», sagte Kallas. Selenskyj wird am Freitag als Gast beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet.