Zinskosten zulasten der Drittstaaten

Weiter müssten die Drittstaaten für die anfallenden Zinsen aufkommen. Den eigentlichen Kredit würde die Ukraine zurückzahlen, hiess es in den Plänen der Kommission weiter. Bei einem Zahlungsausfall der Ukraine würde aber der Drittstaat gegenüber der EU haften. Diese Regeln müsste die EU-Kommission mit einem Drittstaat vertraglich vereinbaren.